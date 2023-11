Recenzja polskiej gry Niezwyciężony. Stanisław Lem byłby dumny

O planecie Aegis III nie wiem wiele, ale co do jednego nie mam wątpliwości: to nie miejsce dla ludzi. Zaraz po wylądowaniu naszej misji zaczęły się problemy. Zakłócenia i braki łączności to jedno, ale nagłe utraty pamięci członków załogi od razu powinny nakłonić nas do powrotu na statek. Byliśmy jednak ciekawscy. Byliśmy głodni wiedzy. Byliśmy ludźmi.