To rok wielkich hitów w świecie gier. Skąd więc masowe zwolnienia?

Co to był za rok w świecie gier! Dostaliśmy tyle hitów, że wystarczyłoby na kilka lat. Jeśli uważacie, że popadam w zbytni entuzjazm i znacząco przesadzam, pozwolę sobie sporządzić szybką listę absolutnych kolosów wydanych w 2023 roku, obok których po prostu nie można przejść obojętnie. To produkcje wybitne, zyskujące miano ponadczasowych hitów do których warto wracać przez wiele następnych lat.