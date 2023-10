Graliśmy w Avatara od Ubisoftu. Jak wypadł powrót na Pandorę?

Przed pokazem realizowanym w formie streamingu (obraz z gry uruchomionej na innym PC był przesyłany na mój laptop z podpiętym padem DualSense od konsoli PS5) starałem się o tej grze zbyt wiele nie czytać, żeby podejść do niej z otwartą głową. Mimo to już po chwili miałem wrażenie, że Avatar jest podobny do innej serii Ubisoftu, jaką jest Far Cry. To oczywiście nie jest tak, że to licencjonowana skórka na starą grę, ale podobieństwa są wyraźne widoczne.