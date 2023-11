Planujesz kupić laptop lub komputer? Dadzą ci darmową grę

Jeśli ostatnio chodziła ci po głowie wymiana procesora w swoim komputerze na nowszy lub kupno zupełnie nowego zestawu, to teraz jest całkiem dobra ku temu okazja. AMD dorzuca bowiem do swojego sprzętu kopię gry Avatar: Frontiers of Pandora w zestawie - zarówno do procesorów, jak i kart graficznych.