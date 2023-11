Recenzja The Talos Principle 2: nie śpię, bo myślę o zagadkach

Wracam do zagadki, która nie dawała mi spokoju cały dzień. Przestawiam lasery, przesuwam wieżyczki portalowe, przenoszę skrzynie i… UDALO SIĘ. Widząc rozwiązanie łamigłówki zastanawiałem się, jakim cudem nie wpadłem na to wcześniej. Jak mogłem to pominąć? Przecież to TAKIE OCZYWISTE. Gdy teraz spoglądam na rozwiązanie, czuję się wręcz zawstydzony, iż tak długo go poszukiwałem.