Greene na łamach amerykańskiego serwisu opisał Gato, nową, opracowaną przez DeepMind (należące do Google) sztuczną inteligencję. Gato to multimodalny system sztucznej inteligencji, będący w stanie wykonywać jednocześnie do 600 różnych zadań. Jak twierdzi dziennikarz (i samo DeepMind), Gato to najbardziej zaawansowana sztuczna inteligencja obecnie znana ludzkości.