Chromebook Plus to taki Chromebook, ale dużo lepszy. Nowe komputery trafiły do Polski

Chromebook Plus to Chromebook, którego procesor jest co najmniej dwukrotnie wydajniejszy od najlepiej sprzedających się Chromebooków w okresie lipiec-grudzień 2022 r. To również co najmniej dwukrotnie większa ilość RAM-u i pamięci masowej. A także wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej Full HD i kamera internetowa o rozdzielczości co najmniej 1080p.