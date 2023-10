Jest bezsprzecznie najlepszy, ale nie dla każdego. Surface Laptop Studio 2 - recenzja

Syntetyczne testy pozwoliły też częściowo zrozumieć czemu sztandarowy Surface nie wyje wentylatorami nawet w teście wytrzymałościowym renderowania grafiki 3D. Czip Nvidii tej generacji został w tym komputerze skonfigurowany do maksymalnego poziomu mocy 80 W. Co to oznacza dla gier? Microsoft nie ściemniał, pokazując na reklamach na tym komputerze Cyberpunka 2077 z ustawieniami na Ultra. Należy jednak dodać, że działa on wówczas w 30 kl./s, a rozmawiamy o rozdzielczości Full HD. Obsługa DLSS pozwala na zwiększenie gęstości pikseli, tym niemniej nie należy się nastawiać na to, że to laptop na wiele, wiele lat grania w tytuły AAA. Tu karta graficzna służyć ma też do czegoś nieco innego.