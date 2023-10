To najlepszy 13-calowy laptop, z jakiego kiedykolwiek korzystałem. Notebook HP Elite Dragonfly G3 - recenzja

Eite Dragonfly G3 to również rewelacyjny do pracy z dokumentami i kodem wyświetlacz sprawdzający się w każdych warunkach pogodowo-oświetleniowych, o rzadkich a pożądanych proporcjach 3:2. To rewelacyjna klawiatura i gładzik, jedne z najlepszych na rynku. To, mimo rozmiarów, bardzo duży wybór złącz. To bezpieczeństwo osiągnięte na kilka różnych sposobów. To narzędzie pracy, nie zabawy - ale za jego sprawą praca ta jest zawsze tak sprawna, jak tylko to możliwe. Uwielbiam go i serdecznie polecam. Choć jest jedna dodatkowa uwaga, która studzi entuzjazm.