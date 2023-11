Ta technologia napędza największe serwerownie. Teraz trafia do laptopów

Zaprezentowany właśnie Ryzen 5 7545U zawiera dwa duże rdzenie i cztery małe. To dwunastowątkowy CPU taktowany z częstotliwością 3,2 GHz (do 4,9 GHz boost) i z 22 MB pamięci podręcznej. Jego TDP to 15-30W. Chip wyposażony jest w koprocesor graficzny Radeon 740M. Niestety nie zawiera NPU.