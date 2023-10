Znowu coś przecieka w kosmosie. To już trzeci taki przypadek w krótkim czasie

Roskosmos poinformował, że inżynierowie badają przyczynę wycieku. Nie wiadomo na razie, czy był on spowodowany przez uderzenie jakiegoś obiektu kosmicznego. Obiekty kosmiczne to fragmenty sztucznych satelitów, rakiet lub innych urządzeń, które krążą po orbicie Ziemi bez kontroli. Ich liczba rośnie z każdym rokiem i stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa misji kosmicznych.