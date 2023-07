Ale awaria. Po raz pierwszy od 24 lat NASA straciła kontakt z Międzynarodową Stacją Kosmiczną

Komunikacja między stacją a Ziemią jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności pracy załogi. NASA utrzymuje stały kontakt głosowy i przesył danych z ISS za pomocą systemu TDRS (Tracking and Data Relay Satellite). System ten składa się z kilku satelitów komunikacyjnych rozmieszczonych na geostacjonarnej orbicie, które odbierają sygnały z ISS i przekazują je do centrum kontroli misji w Houston.