Oto ósmy, zaginiony kontynent. Naukowcy pokazali jego najbardziej szczegółową mapę

Zealandia to fragment skorupy kontynentalnej, który oderwał się od superkontynentu Gondwany około 83-79 mln lat temu. Gondwana to dawny ląd, który obejmował dzisiejszą Afrykę, Amerykę Południową, Antarktydę, Australię i Indie. Kiedy Gondwana się rozpadła, Zealandia zaczęła pod wpływem sił tektonicznych tonąć. Dziś tylko niewielka część Zealandii wystaje ponad powierzchnię wody - są to głównie wyspy Nowej Zelandii i Nowej Kaledonii. Zelandia lub jej część mogła przez jakiś czas istnieć jako wyspa. Ale około 25 mln lat temu zniknęła pod oceanem.