Przewidzą, kiedy umrze pacjent na podstawie stanu jego mózgu. Dokładność robi wrażenie

Naukowcy ze szpitala Mount Sinai twierdzą, że po raz pierwszy w historii wykorzystali sztuczną inteligencję do stworzenia algorytmu, który nazwali „HistoAge". Może on przewidzieć wiek człowieka, w jakim on najprawdopodobniej umrze na podstawie składu komórkowego tkanki mózgowej ze średnią dokładnością do 5,45 roku. To potężne narzędzie może również identyfikować regiony mózgu podatne na zmiany związane z wiekiem i starzeniem, co jest wskaźnikiem potencjalnych chorób poznawczych.