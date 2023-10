Sonda Parker Solar Probe pobiła rekord najszybszego obiektu stworzonego przez człowieka. Nie uwierzysz, ile leci

Sonda Parker Solar Probe przelatując blisko powierzchni Słońca, osiągnęła zawrotną prędkość 635 266 km/h. Nic co stworzył człowiek, nie poruszało się nigdy tak szybko. Obiekt poruszający się z taką prędkością pokonuje około 176 tys. metrów w ciągu jednej sekundy. To bardzo szybko! Od tych liczb może zakręcić się w głowie, ale dla porównania strzała wystrzelona przez człowieka, który 10 tys. lat polował na zwierzęta, leciała z prędkością około 50 m/s. To pokazuje skalę naszego postępu.



Jak udało się osiągnąć taką prędkość? Skorzystano z pomocy niewielkiego wsparcia grawitacyjnego z bliskiego przelotu obok Wenus. Dzięki dokładnie wyliczonemu i niesamowitemu podejściu sonda pobiła swój poprzedni rekord prędkości wynoszący 586 863 km/h, ustanowiony w listopadzie 2021 r. Jednocześnie sonda ustanowiła nowy rekord, zbliżając się powierzchni Słońca na odległość zaledwie 7,26 mln km. Była bliżej powierzchni naszej gwiazdy, niż jakikolwiek statek kosmiczny wcześniej.