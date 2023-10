Oto sterowiec założyciela Google. Będzie to największy statek latający na świecie

Aby zrealizować te cele, Pathfinder 1 musi przejść szereg testów lotniczych. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała mu specjalne świadectwo zdatności do lotu, które pozwala mu na start z lotniska Moffett Field w Dolinie Krzemowej. Świadectwo to pozwala mu na loty na wysokości do około 460 m nad południową częścią Zatoki San Francisco, bez zakłócania ruchu lotniczego na pobliskich lotniskach komercyjnych.