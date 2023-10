No nareszcie! W Jak Dojadę kupisz bilety PKP Intercity

Z perspektywy użytkownika aplikacji jest to dużo wygodniejsze. Jeśli ktoś na co dzień korzysta głównie z Jak Dojadę, to wszystkie bilety ma w jednym miejscu. To samo dotyczy Koleo czy choćby samej aplikacji przewoźnika. Nie ma tutaj konkurencji, bo przecież PKP Intercity i tak sprzedaje bilet, więc korzysta. My za to mamy wygodniej, bo nie ma konieczności instalowania dodatkowych programów. Tam, gdzie kupujemy bilet na tramwaj czy autobus, możemy też nabyć wejściówkę do pociągu.