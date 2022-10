Jak Dojadę pokazuje, jak wyjechać z miasta pociągiem. Brakuje tylko jednej ważnej opcji

Póki co wyszukiwanie pociągów w Jak Dojadę traktuję jako ciekawą zaletę, ale nie będzie to moja podstawowa kolejowa wyszukiwarka. Dużo wygodniej korzystać póki co będzie z Koleo, które pozwala kupić bilet. Nawet e-podróżnik współpracuje już z PKP Intercity, więc pod tym względem bardziej przyciąga. Przykład innych wyszukiwarek pokazuje, dlaczego Jak Dojadę nie ma jeszcze takiej funkcji. To pewnie bardzo skomplikowana procedura, skoro niektórzy przewoźnicy współpracują z e-podróżnikiem, ale z Koleo już np. nie, jak choćby PKP Intercity.