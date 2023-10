Tak wygląda nowy system sprzedaży biletów na pociągi PKP Intercity. Każdy może go sprawdzić

Po wybraniu połączenia od razu widzimy, czy łapiemy się na jakąś promocję (podstawowe ulgi zaznacza się wcześniej). Możemy wybrać miejsce ze schematu, ale akurat ta bardzo pomocna funkcja została niezmieniona. Cieszy fakt, że system pozwala sprawdzić zestawienie pociągów z naszej stacji, dzięki czemu wiemy, gdzie ulokowane są wagony. Szkoda, że nadal nie widać, jak ulokowane są fotele. O ile w przypadku graficznej rezerwacji nie jest to potrzebne, tak jeszcze nie wszystkie pociągi tę opcję mają. Być może w PKP Intercity doszli do wniosku, że skoro docelowo system rezerwacji ma obejmować wszystkie składy, to nie ma sensu się tym zajmować. Póki co jeśli jednak chcielibyście ręcznie wybrać miejsce i wagon, wymaga to kombinowania – a konkretnie sprawdzania stanowisk na zewnętrznych stronach dla sympatyków kolei.