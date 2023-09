Platformy obserwują polski rynek i widzą np. sukces Koleo. A jeśli ja informuję na Twitterze, że Koleo w ciągu ośmiu miesięcy sprzedało trzy miliony biletów, to inni biznesmeni chcą mieć kawałek z tego tortu dla siebie. Właściciele Jak Dojadę są bardzo zadowoleni z przekierowań. Na cztery wejścia z aplikacji Jak Dojadę jedno kończy się zakupem biletu. To bardzo dużo. Dlatego też szefowie platformy doszli do wniosku, że po co mają przekierowywać, skoro mogą sprzedawać u siebie i dostawać prowizję od nas, PKP Intercity. Im łatwiejszy jest dostęp do biletów, tym lepiej dla nas.