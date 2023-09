Taki będzie Samsung Galaxy S23 FE. Niczym już nie zaskoczy

Użytkownik wrzucił post z krótkim GIF-em pokazujacym Galaxy S23 FE z każdej strony. Jak możemy się domyślać, to co widzimy na wideo, nie odbiega od niedawno udostępnionych zdjęć. Wyciek potwierdza, że urządzenie będzie czymś pomiędzy S23 i A54 pod względem wyglądu, choć zdecydowanie bliżej mu do średniopółkowego Galaxy A54. Smartfon ma mieć 6,3-calowy wyświetlacz AMOLED, ale z grubym, zauważalnym obramowaniem.