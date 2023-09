Sąd przemówił i teraz wszyscy drżą o ceny smartfonów w Polsce

Jeszcze w grudniu 2020 roku aż 95 proc. Polaków nie wiedziało, co to jest opłata reprograficzna. 70 proc. nie spotkało się też z terminem "podatek od smartfonu". Ale z czasem burzę w szklance wody wywołał głównie Krzysztof Stanowski, który w swoich wideofelietonach straszył przed wielką podwyżką i absurdalnym "podatkiem". Tak naprawdę w myśl ustawy opłata miałaby wynosić od 2 do 4 proc. ceny urządzenia, w zależności od jego typu.