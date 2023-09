Sukces na Marsie. Są w stanie wytworzyć tlen, starczy dla małego psa

Czy wyobrażasz sobie, że możesz oddychać na Marsie? To może się wydawać niemożliwe, ale NASA właśnie dokonała przełomu, który przybliża nas do tego celu. W ramach misji Perseverance, która wylądowała na Czerwonej Planecie w lutym 2021 r., naukowcy z NASA przeprowadzili eksperyment, który pozwolił na wytworzenie tlenu z atmosfery marsjańskiej. To pierwszy krok do stworzenia warunków do życia ludzi i zwierząt na Marsie.