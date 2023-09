Apple podjął dwie decyzje: iPad nie będzie większy, ale będzie bardziej laptopem

W związku z tym przyszłe modele iPadów Pro mają ograniczyć się do ekranów o maksymalnej przekątnej 13 cali, a ich premiera (wraz z 11-calowym modelem) planowana jest na pierwszą połowę 2024 roku.



Serwis zaznacza, że pomimo ucięcia spekulacji dotyczących iPada o przekątnej 14,1 cala, Apple nadal może rozważać wprowadzenie iPada o przekątnej 16 cali - bo plotki o takim gigancie nadal są "w powietrzu". To miałoby przesunąć, a raczej zatrzeć jeszcze bardziej, granice pomiędzy tabletem a laptopem. A co jeszcze mogłoby pomóc w takiej sytuacji?



