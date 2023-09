Sharp z turbodoładowaniem w kategorii tv i audio. Szokująca liczba nowych produktów

Do zestawu dołączany jest też zgrabny pilot do obsługi Google TV, który do ładowania wykorzystuje energię słoneczną. Oczywiście jeśli np. wpadnie za kanapę i się rozładuje, to nie trzeba będzie go odkładać na parapet i czekać na dobrą pogodę - można go podładować za pomocą kabla z końcówką USB-C. A ile przyjdzie nam za zapłacić za Sharpa 75GV9000?