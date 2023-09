Sprawdzili, co generuje więcej danych - ludzki internet czy natura? Wynik jest zaskakujący

Lingam i jego zespół badawczy skupił się na informacjach przekazywanych przez poszczególne komórki. Często mają one postaci cząsteczek, które są odbierane przez inne komórki. To powoduje ich określone reakcje, takie jak wytwarzanie substancji. Autorzy badania szczególną uwagę poświęcili w szczególności 100 oktylionom prokariontów (czyli zwykle jednokomórkowym organizmom, które nie posiadają jądra). To one stanowią większość biomasy na Ziemi.