Tajemnica radzieckiej broni biologicznej. Wyciek wąglika zabił dziesiątki osób

To tam 2 kwietnia 1979 r. doszło do awarii. Przyczyną był błąd człowieka i niskie standardy nadzoru i kontroli laboratoriów. Pracownicy zapomnieli wymienić filtr w systemie wentylacyjnym i przez kilka godzin do atmosfery uchodziły zarodniki wąglika. Wyciek wąglika najmocniej uderzył w fabrykę ceramiki, na południe od kompleksu 19. Fabryka, która zatrudniała 2180 pracowników, posiadała system wentylacji zasysający powietrze z zewnątrz, kierując część do pieców, a pozostałą część do pracowników. Wiatr roznosił wąglika na odległość kilku kilometrów w kierunku południowo-zachodnim od kompleksu nad dzielnicami samego Swierdłowska, a także nad kilkoma wioskami Zarodniki dostały się do organizmów ludzi i zwierząt domowych oraz hodowlanych, które przebywały na tym obszarze.