Temat martwej ręki - jak potocznie nazywa się system komunikacyjny perymetr, był mało znany aż do 2009 r., kiedy to jeden z dziennikarzy Washington Post, David E. Hoffman, wydał książkę The Dead Hand: The Untold Story of the Cold War Arms Race and its Dangerous Legacy, która opisywała automatyczny system kontroli jądrowej zwany martwą ręką.