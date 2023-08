Dziś w nocy stanęły polskie pociągi. To sprawka sympatyków Putina

Za pośrednictwem urządzeń samoczynnego hamowania pociągu następuje wówczas zahamowanie wszystkich pojazdów trakcyjnych znajdujących się w zasięgu urządzenia. Automatyczne zahamowanie pojazdu trakcyjnego na skutek podania sygnału alarmowego następuje jedynie wtedy, gdy pokładowy radiotelefon jest podłączony do urządzeń SHP - w innym przypadku maszynista, słysząc sygnał ma obowiązek rozpocząć hamowanie, chyba że zaistniałe zagrożenie zmusza go do natychmiastowej ucieczki. Analogiczne znaczenie (tzn. nakaz zatrzymania wszystkich poruszających się pojazdów trakcyjnych) ma sygnał alarmowy polegający na pięciokrotnym wypowiedzeniu słowa "alarm".