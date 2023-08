To była największa planetodia, która uderzyła w Ziemię. Krater jest wielkości Polski

Kiedy doszło do tego gigantycznego uderzenia? Na podstawie osadów pokrywających strukturę, badacze szacują, że meteoryt uderzył w Ziemię blisko równika około 440-500 mln lat temu. To oznacza, że zdarzenie to miało miejsce w okresie ordowiku lub syluru, kiedy życie na Ziemi było głównie ograniczone do oceanów.