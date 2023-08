Jest problem najnowszymi iPhone'ami. Nikt nie zna przyczyny

Im mniejsza maksymalna pojemność, tym oczywiście krótsze działanie urządzenia na jednym ładowaniu, co wydaje się tutaj największym problemem tworzącym kolejne wady. Bo jeśli smartfon działa krócej, to musimy go częściej ładować, a jeśli musimy go częściej ładować, to tym szybciej „nabijają się” cykle ładowań akumulatora. Można tu mówić o efekcie kuli śnieżnej, który jest w tym przypadku całkiem dużym problemem, bo wraz z kolejnymi ładowaniami będzie tylko gorzej.