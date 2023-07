Tajemniczy obiekt wysyła sygnały na Ziemię co 22 minuty od ponad 30 lat

Jednym z takich źródeł jest tajemniczy obiekt, który od ponad 30 lat wysyła krótkie impulsy radiowe co 22 minuty. Co ciekawe, impulsy te są bardzo regularne i trwają od 30 do 300 s. Obiekt ten znajduje się w Gwiazdozbiorze Tarczy w Drodze Mlecznej, i nie wiadomo, co go napędza. Odkrycie zostało opublikowane właśnie w magazynie Nature.