Najgłębsza akcja ratunkowa w historii. Jak dwóch Brytyjczyków przeżyło 76 godzin na dnie oceanu

Curv III miał za zadanie zlokalizować Pisces III i przerwać linę holowniczą, która go unieruchomiła. Następnie miał przymocować inną linę do pojazdu, aby można go było podnieść na powierzchnię. Jednak robot napotkał wiele trudności. Po pierwsze, widoczność była bardzo słaba i trudno było znaleźć Pisces III na dnie oceanu. Po drugie, robot miał problemy z manewrowaniem i utrzymywaniem stabilności w silnych prądach morskich. Po trzecie, robot miał ograniczoną siłę i nie mógł łatwo przeciąć grubej liny holowniczej ani przymocować nowej liny do pojazdu.