Ależ wtopa Apple. Huawei ma już swoje Vision Pro i to nie jest dobra wiadomość

Ma trzy wyjścia - zmienić nazwę urządzenia w Chinach, nie wprowadzać go do sprzedaży w tym kraju, albo sięgnąć głębiej do kieszeni i kupić patent od Huaweia. Ten może nie chcieć go sprzedać, bo znacznie popularniejszym rozwiązaniem jest pobieranie opłat za korzystanie z niego. Tym samym Huawei mógłby mieć zyski w sprzedaży Apple Vision Pro. Nie mogę się doczekać wyniku tego sporu prawnego.