Vision Pro ma jednego asa w rękawie. Realną zaletę, którą doceni coraz więcej osób

Zajrzenie do statystyk istotnych regionów gospodarczych - Unia Europejska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Japonia - wykazuje podobne trendy (co ciekawe, wyłamują się z tych trendów potężne Chiny, ale na drodze wyjątku). Potwierdzają to zresztą moje osobiste, wysoce nienaukowe obserwacje znajomych i własnego losu. Nasi dziadkowie mieli większe mieszkania od naszych rodziców. A my często ich wręcz nie mamy, bo nowoczesna ekonomia zdaje się stawiać na wynajem.