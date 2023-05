PKP Intercity rozwiązało problem braku Wi-Fi i zasięgu w swoich pociągach. Nie bój się konduktora

Ostatnio jeżdżę częściej pociągami PKP Intercity, więc problem z zasięgiem znam aż za dobrze. Z racji tego, że poruszam się głównie jedną trasą, to już doskonale wiem kiedy zniknie mi zasięg i za ile kilometrów pojawi się ponownie. Czasem jak zwierzę korzystam z tradycyjnych kas i nabywam bilety w formie papierowej, ale z racji tego, że aplikacja PKP Intercity robi się coraz lepsza, to chętniej sięgam po bilety online. Ze zdziwieniem odnotowałem, że do tej pory aplikacja nie przewidywała możliwości pobrania biletu w formacie .pdf. Dostęp do niego był wyłącznie online, co mogło rodzić problemy podczas kontroli w miejscu, gdzie nie ma zasięgu. Na szczęście spółka zdała sobie sprawę z własnych ograniczeń.