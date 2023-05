Okulary VR Apple otrzymają aplikację Final Cut Pro… do montażu filmów. A na co komu to potrzebne?

Choć nie jest to w 100% pewne, bo Gurman zaznaczył tylko, że „istnieje bardzo realna możliwość”, to podobnie możemy mówić o samej premierze okularów VR - Apple przecież oficjalnie nie pracuje nad żadnymi okularami, a premiery jednak się spodziewamy. Final Cut Pro miałby działać niedługo po uruchomieniu zestawu do wirtualnej rzeczywistości, lecz to również powinniśmy potraktować z nutką sceptycyzmu.