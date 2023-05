Najpierw domaga się regulacji, a teraz grozi palcem. Szef Open AI to cwany lis

AI Act skupia się na wykorzystaniu narzędzi AI przez człowieka, czyli od etapu, w którym już zescrappował dane, a teraz ma się ich uczyć i coś wygenerować. Przede wszystkim jest zapis o tym, że narzędzia AI będą musiały działać pod nadzorem człowieka, a my, zwykli obywatele, mamy prawo do informacji, że właśnie prowadzimy jakąś interakcję z AI-em. Ponadto unijne minimum to procedury i jeszcze raz procedury. Oraz audyty, które sprawiają, że na etapie dostarczenia narzędzia przez dostawcę do użytku dla użytkowników z Unii Europejskiej to narzędzie już musi być zgodne z Rozporządzeniem (AI Act). Czyli narzędzie czy algorytm musi uczyć się na legalnych źródłach. Nie może nikogo dyskryminować. Musi też być transparentny, czyli musi być jasne, jak powstawał algorytm i na jakich zasadach działa – wyjaśniała Skrzypecka