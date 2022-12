Skype przemówi twoim głosem. W języku, którego nie znasz

Po włączeniu TruVoice nie trzeba nic więcej robić. Tłumacz Skype’a automatycznie przełączy się na tryb wzbogacony przez działanie chmury i sztucznej inteligencji. Na demonstracji Microsoftu (filmik powyżej) działa to absolutnie bezbłędnie. Byliśmy jednak podejrzliwi i razem z Malwiną Kuśmierek zdecydowaliśmy się to sprawdzić po swojemu. Mówiąc niezdarnie, z akcentem, no i używając poniekąd bardzo trudnego języka polskiego.