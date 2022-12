Ryanair zmieni wygląd samolotu. Dzięki temu zaoszczędzicie na bilecie

Średnia cena biletów w Ryanairze to obecnie 40 euro, ale O'Leary straszy, że w ciągu kilku lat wzrośnie do 50 euro. Lowcost inwestuje właśnie pieniądze, by ten wzrost złagodzić albo odsunąć go w czasie, bo umówmy się, że droższe bilety przewoźnikowi wcale nie są na rękę.