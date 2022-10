Ile pali samolot pasażerski? Mnóstwo, ale i tak jest oszczędniejszy niż twój samochód

Jeżeli uwzględnimy fakt, że takie samoloty służą zazwyczaj do realizowania lotów długodystansowych, to możemy założyć, że przeciętny lot słynnego JumboJeta trwa 10 godzin. To nam daje już zawrotną liczbę 150 000 litrów paliwa. Przyznacie, że nie czuć w tej liczbie przesadnej ekologii. Warto jednak pamiętać, że samolot podróżuje ze znacznie większą prędkością niż samochód, a tym samym pokonuje w ciągu godziny znacznie większe odległości. Boeing podaje, że samolot spala paliwo w tempie 2000 l/100 km. Zatem jeżeli w ciągu dziesięciogodzinnego lotu zużyje 150 000 litrów, pokona 7500 km.