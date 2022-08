Inną kwestią jest zachowanie plażowiczów i obserwatorów tego zjawiska, które wydaje się jedynie niepotrzebnym ryzykiem. Gdyby faktycznie samolot na podejściu zszedł nieco za nisko, a bohater w kąpielówkach podskoczyłby wystarczająco wysoko, to samolot by tego z pewnością nie odczuł, ale już dla plażowicza mogłoby się to skończyć boleśnie. Ale to już kto co lubi. Najwyżej rodzina by mu napisała na nagrobku, że "zginął robiąc to, co kocha najbardziej".