Teraz biznes będzie latał tak, jak się należy: szybko i daleko. Bombardier pokazuje nowy odrzutowiec

Można powiedzieć: same zalety i żadnych wad. Jeżeli zatem jesteście zainteresowani zamianą samochodu na samolot, to musicie przygotować 78 mln dol. i ustawić się w kolejce. Oczywiście jest to cena podstawowa, bez dodatków. Jak to mówi kolega Tymon Grabowski z Autoblog.pl - taka cena to jedynie dla miłośników „base models only”.