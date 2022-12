Znalazł się winny. To przez niego Twitter i media społecznościowe tak wyglądają

Sylwetkę Jacka Dorseya przeczytasz w Magazynie Spider's Web+. Dziś Dorsey uderza się w pierś i pisze: to, co obecnie dzieje się na Twitterze, to moja wina. Jeden ze współzałożycieli portalu w swoim tekście podkreślił, jakie wartości powinny przyświecać social mediom. Najważniejsze to być odpornym na wpływy rządów i korporacji oraz pozwalać jedynie autorowi wpisu na skasowanie jego treści. Kiedy stało się jasne, że Dorsey nie może zrealizować tych wartości, postanowił odejść z Twittera.