Twitter blokuje konto Donalda Trumpa, a YouTube i Facebook usuwają film z udziałem prezydenta. Media społecznościowe decydują się na tak radykalne kroki.

Wczorajsze wydarzenia w Waszyngtonie wywołały ostrą reakcję największych mediów społecznościowych. Donald Trump został… zbanowany na Twitterze, gdzie obserwuje go blisko 90 mln ludzi. Trzy tweety Trumpa zostały usunięte z serwisu, a następnie całe konto zostało zablokowane na 12 godzin.

Jest to reakcja na wczorajsze zamieszki, do jakich doszło na Kapitolu. Zwolennicy Trumpa wtargnęli do siedziby Kongresu, w tym na mównicę i do biura przewodniczącej izby. Cztery osoby nie żyją, a policja aresztowała już przeszło 50 demonstrantów. Sytuacja jest skutkiem wyborów w Stanach Zjednoczonych, a protestujący nie mogą pogodzić się z faktem, że Joe Biden zastąpi Donalda Trumpa na fotelu głowy państwa.

Donald Trump w swoich tweetach już od tygodni przekonuje, że wybory zostały sfałszowane.

Wczoraj, kiedy miało dojść do ostatnich formalności w zatwierdzeniu wyborów, Trump nawoływał swoich followersów - cytując tweeta - „do walki”. Padły sugestie o ruszeniu na Kapitol, co najbardziej radykalni fani Trumpa odczytali dosłownie.

Trump próbował łagodzić sytuację poprzez opublikowanie filmu ze swoim udziałem, ale nawet wtedy, zamiast studzić nastroje, dolał oliwy do ognia. Trump kilkukrotnie podkreślił, że wybory były sfałszowane, a władza odebrana bezprawnie. Film nadal można obejrzeć na Twitterze, ale materiał został usunięty przez YouTube’a i Facebooka. Obie firmy stwierdziły, że wideo przyczynia się do wzrostu, a nie zmniejszenia ryzyka eskalacji zamieszek.

Twitter 1:0 Trump

Twitter już od wielu tygodni stosował specjalne oznaczenia pod kontrowersyjnymi wpisami Trumpa. Pojawiały się plakietki opisujące, że Trump mija się z prawdą lub że sytuacja z fałszerstwem nie jest wyjaśniona. Po kliknięciu w odnośnik Twitter kierował od szerszego wyjaśnienia sprawy oraz do artykułów w prasie. Była to nowość na Twitterze wprowadzona właśnie z uwagi na Trumpa.

Nigdy nie było jednak sytuacji, kiedy Twitter zablokowałby prezydentowi - a zwłaszcza prezydentowi Stanów Zjednoczonych - możliwość wypowiadania się. To absolutnie bezprecedensowa sytuacja. Natychmiast pojawiły się głosy o stronniczość Twittera w sporze politycznym, jak i o to, że prywatna strona łamie wolność słowa.

Nawet jeśli jesteś prezydentem USA, musisz przestrzegać regulaminu usług internetowych.

Twitter w tym wypadku argumentuje swoją decyzję i wskazuje, które punkty regulaminu zostały złamane. Nie zawsze media społecznościowe są tak wylewne w kwestii uzasadniania swoich decyzji.

Codziennie setki, jeśli nie tysiące użytkowników Twittera, Facebooka czy YouTube’a zostaje zbanowanych, a ich materiały zostają usunięte na sutek łamania regulaminu. Pamiętajmy, że ostatecznie media społecznościowe nie są żadnym wspólnym dobrem, czy też współczesnym Forum Romanum. To produkty korporacji, a więc platformy, na które nie mamy żadnego wpływu jako twórcy treści. Albo dostosowujemy się do regulaminu, albo możemy pakować się i szukać rozgłosu gdzie indziej.

Jedno jest pewne. Tak silna reakcja Twittera, YouTube’a i Facebooka wywoła całą falę dyskusji o wolność słowa i wpływ korporacji na globalną politykę oraz kształtowanie nastrojów opinii publicznej. Z kolei wczorajsze wydarzenia pokazują, jak ogromną siłę - niestety często destrukcyjną - mają dziś media społecznościowe.

Snapchat również zablokował Trumpa

Możemy potwierdzić, że dzisiaj zablokowaliśmy konto prezydenta Trumpa na Snapchacie. poinformowali przedstawiciele serwisu.

Blokada nie jest ograniczona czasowo, jak na Twitterze. Ma obowiązywać „do odwołania”.