Hive ma kłopoty. Proza współczesnego życia: maluczcy nie mają jak walczyć z monopolistami

Być może warto zastanowić się, co można byłoby zrobić, aby wspierać mniejsze, acz dobrze rokujące alternatywy dla gigantów. To trudne i problematyczne na wielu płaszczyznach, ale coś jednak trzeba zrobić. Oczywiście pojawią się głosy, że byłoby to "ingerowanie w rynek", tyle że cóż: to już się dzieje i od dawna.