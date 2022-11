Hive ma 2 mln użytkowników. Musk zniszczył Twittera, więc ludzie szukają zamiennika

I choć zabrzmię jak boomer mówiąc, że tak naprawdę "to nic nie znaczy", wcale nie chodzi mi o to, że to znak czasów, przykra rzecz i kiedyś to było lepiej, bo liczył się charakter, a nie wygląd. Po prostu to od algorytmów zależy, czy będziemy widoczni i zauważalni. Można mieć tysiące obserwujących, ale nowy wpis zobaczy tylko garstka. Hive, podobnie jak Mastodon, próbuje to odkręcić.