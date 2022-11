Jestem boomerem. Dzisiejszy internet jest nie dla mnie

Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Zawsze myślałem, że zarówno moja osobowość, jak i charakter wykonywanej pracy będą pozwalały na to, by być na czasie, by rozumieć zmiany zachodzące w świecie, by akceptować i lubić nowości, by przeżywać i jarać się pojawiającymi się fenomenami. I nigdy, przenigdy nie sądziłem, że będę prezentował postawę: a kiedyś to było! A jednak.