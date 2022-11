W poszukiwaniu lepszego internetu. Wcale nie potrzebujemy rewolucji

Oczywiście pojawia się pytanie, co dalej. Algorytmy TikToka potrafią być kapryśne i po zachęceniu liczbami, zdarza się, że nagle widownia spada. Wielu twórców TikToka do dziś do końca nie wie, jak monetyzować swoje treści. Ale zostawmy ten problem, bo to kwestia dawnego internetu. Najważniejsze dla mnie jest to, że TikTok poniekąd pomógł stworzyć podwaliny pod to, co dzieje się i będzie się działo na Mastodonie. Chińska aplikacja zrobiła to przez przypadek. Co z tego, skoro korzyści mogą być znaczące.