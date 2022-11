TikTok to najlepszy serwis społecznościowy jaki mamy. Przekonaj mnie, że jest inaczej

Media społecznościowe działają na nas, jak automaty na hazardzistów. Oni chwytają za dźwignie i liczą, że wypadną szczęśliwe liczby czy symbole, my – że zobaczymy coś, co nas zainteresuje. TikTok jak żadne inne medium społecznościowe ciągle pozwala wygrywać. Dlatego "dobra, zobaczę, co tam wrzucają i wracam do książki/obowiązków/sprzątania" potrafi zająć dwie godziny. Facebook czy Twitter, jako platformy nastawione na reklamy, prędzej czy później mnie wybijał nietrafionymi wpisami. Łatwiej mi było od nich odejść widząc, że to głupie. Mam wrażenie, że pod względem interesujących materiałów TikTok to naprawdę studnia bez dna.